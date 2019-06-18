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Kültür Sanat

Rusya'da Türk Sineması Günleri başladı

Moskova Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen St. Petersburg Türk Sineması Günleri başladı. Etkinlikte 7 film, Rusça alt yazılı olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Dmitri Chirciu   | 18.06.2019
Rusya'da Türk Sineması Günleri başladı

Saint Petersburg

Moskova Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen St. Petersburg Türk Sineması Günleri başladı.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, YEE ve Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu iş birliğiyle Rodina sinemasında düzenlenen açılış programına, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ile çok sayıda Türk ve Rus vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Belet, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Petersburg’da ilk defa düzenlendiğini ve bunun, Türk kültürünün tanıtımı adına bir başlangıç olduğunu söyledi.

Moskova YEE Müdürü Özkan da bu tür etkinliklerin, ilerleyen zamanlarda daha sık yapılacağını belirtti.

Açılışı yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmiyle yapılan Türk Sineması Günleri'nde, üç günde 7 film, Rusça alt yazılı olarak sinemaseverlerle buluşacak.

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