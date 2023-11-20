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Dünya

Rusya, bazı Moldova yetkililerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın bazı yetkililerine Rusya'ya giriş yasağı getirdiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Rusya, bazı Moldova yetkililerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'da Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına siyasi amaçlı baskı yapıldığı ve bu kuruluşların internet sitelerinin bloke edildiği belirtildi.

Bu nedenle, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii'nin bakanlığa çağrıldığı ve büyükelçiye protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, asimetrik yanıt olarak Moldova Cumhuriyetinin bazı yetkililerine Rusya Federasyonuna giriş yasağı getirildiği bilgisi verildi." ifadeleri yer aldı.

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (SIS), geçen ay Tass haber ajansı, İnterfaks, Rossiyaskaya Gazeta, İzvestiya gazeteleri dahil Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarına ve televizyon kanallarına ait 20 internet sayfasına erişimin engellendiğini bildirmişti.

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