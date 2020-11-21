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Dünya

Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2021'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Emre Gürkan Abay   | 21.11.2020
Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve Avrupa Birliği'nin de (AB) bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

AB, eylül ayında aldığı kararla, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları, 6 aylığına uzatmıştı.

Karşılıklı ekonomik yaptırımlar

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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