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Dünya

Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını uyarısız sürdürüyor

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları, hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi dolmasına rağmen bugün de sürdürüyor.

Emre Aytekin   | 09.08.2022
Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını uyarısız sürdürüyor

Pekin

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların "müşterek savunma ve müşterek abluka" operasyonlarına odaklandığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatların yerine ve süresine ilişkin bilgi verilmedi.

PLA, Pelosi'nin ziyaretinin ardından 4-7 Ağustos'ta Ada çevresinde 6 bölgede askeri tatbikatlar düzenlemişti. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolarken, faaliyetin sona erdiğine dair açıklama yapılmamıştı.

Çin ordusu, tatbikatların dün de sürdüğünü bildirmişti.

Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin iptal edildiği bildirilmişti.

Tayvan da topçu tatbikatları düzenliyor

Bu arada, Tayvan da bugün Ada'nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang'da gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı topçu tatbikatına başladı.

Tatbikatı yürüten Tayvan 8. Ordusu'nun Sözcüsü Lou Woei-jye, faaliyetin, "bir çıkarma harekatını geri püskürtmeyi amaçladığını" ifade etti.

Daha önce yapılan açıklamada, Fınggang'da 9 ve 11 Ağustos'ta, iki ayrı topçu tatbikatı düzenleneceği, tatbikatlarda, 155 milimetre top ateşleyen 78 obüs ve 120 milimetrelik 6 havan ile Ada'dan havaya ve denize atışlar yapılacağı bildirilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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