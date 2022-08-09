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Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi   | 09.08.2022
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Nablus

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Nablus kentinin eski şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli aktivist İbrahim en-Nablusi ile diğer bir kişinin Batı Şeria'nın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.

Nablus'taki baskının İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak yapıldığına işaret edilen açıklamada, baskında omuzdan fırlatılan roketler de dahil birçok silahın kullanıldığı ifade edildi.

Öldürülen Nablusi isimli Filistinlinin birçok eylemden sorumlu tutulduğu açıklamada, baskın sırasında onlarca Filistinlinin taşlarla askerlere karşılık vermesi üzerine olayların çıktığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin herhangi bir zayiat vermeden bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı, Nablus kentindeki baskında 4'ü ağır olmak üzere 30 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

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