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Dünya

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a "itidal" çağrısı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Karabağ'da Azerbaycan askerleri ve yasa dışı Ermeni güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan ve Ermenistan'a "itidal" ve ateşkese uyma çağrısında bulundu.

Ruslan Rehimov, Dmitri Chirciu   | 04.08.2022
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a "itidal" çağrısı yaptı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Laçın koridoru ve (Karabağ'daki) diğer bölgelerde gerilimin tırmanmasından aşırı endişe duyulduğu, can kayıplarının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Can kayıpları nedeniyle taraflara taziye dilekleri iletilen açıklamada, bölgedeki Rus unsurların sahadaki durumu istikrara kavuşturmak için her türlü çabayı gösterdiği, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla yakın temas halinde olduğu kaydedildi.

"Tarafları itidalli olmaya ve ateşkese uymaya çağırıyoruz." ifadeleri yer alan açıklamada, sorunun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü mutabakatının hükümlerine uygun şekilde, yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ'daki durumu dikkatle takip ettiklerini belirterek "Elbette, durumun gerginleşmesinden endişeliyiz. Tarafları, itidale ve en önemlisi, üçlü anlaşmaların tüm hükümlerini uygulamaya çağıyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'dan da "itidal" çağrısı

Öte yandan, NATO da taraflara itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, Twitter hesabından, "NATO, Azerbaycan ile Ermeni güçleri arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor. Can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ve her iki tarafı da gerilimi azaltıp müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz. NATO, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyor." paylaşımında bulundu.

Karabağ'da geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerinin dün gerçekleştirdiği terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycanlı askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon düzenlemişti.

"Kısas" ismi verilen operasyonda yasa dışı Ermeni silahlı unsurlarına ait mevziler imha edilmiş, askeri birlik havadan vurulmuştu.

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