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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
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Dünya

Rusya ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti

Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti.

Mohamad Misto,Ömer Koparan,Selen Temizer   | 18.11.2019
Rusya ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti Fotoğraf: Bekir Kasım / AA

Ankara

Rusya, ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti

Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Rus bayraklı askeri konvoy, Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )

Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti.

AA'nın elde ettiği görüntülere göre, Rus bayraklı askeri konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi.

Bir Rus komutanın, terör örgütü YPG/PKK mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi.

Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekti.

Rusya, geçen hafta Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı

Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab ilçesinde ABD'nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

Kamışlı havaalanının yakınında genişletme faaliyeti

Bu arada, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim kontrolündeki Kamışlı havaalanının yakınında kullandığı bir binanın çevresini genişlettiği öğrenildi.

20 kadar Rus askeri danışman, onlarca asker ve zırhlı araçla önceki gün bölgeye intikal etti.

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