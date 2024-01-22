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Dünya

Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi.

Ahmet Karaahmet, Eşref Musa  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi

İdlib

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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