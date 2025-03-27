Rusya, ABD ile varılan anlaşmaların hayata geçirileceğini umuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD’nin desteği sayesinde Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik engellerin kaldırılmasını, Kiev yönetiminin de enerji tesislerine yönelik 30 günlük saldırı yasağına uymasını bekliyoruz." dedi.
Moskova
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus ile Amerikalı uzmanlar arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hafta başında müzakerelerin yapıldığını anımsatan Zaharova, bunun sonucunda ABD ile Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatlarına saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmaya varıldığına, Karadeniz'de de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişimi'nin kabul edildiğine dikkati çekti.
Zaharova, "Varılan tüm anlaşmaların hayata geçirileceğini umuyoruz. ABD'nin desteği sayesinde Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik engellerin kaldırılmasını, Kiev yönetiminin de enerji tesislerine yönelik 30 günlük saldırı yasağına uymasını bekliyoruz." diye konuştu.
Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünlerinin ticaretinde rol alan diğer finans kuruluşlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Bunların hayata geçirilmesinin ardından Karadeniz'de güvenlikle ilgili anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmalar başlayacak. Bu çalışmalar, seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını, gücün kullanılmamasını ve ticari gemilerin askeri amaçla kullanılmasına izin verilmemesini kapsayacak." ifadelerini kullandı.
Zaharova, bu hususta gemilerin denetlenmesi, garantilerin de ilhak edilen Kırım Yarımadası ve Kerç Boğazı'ndaki tesisleri de kapsaması gerektiğini belirtti.
Rus ile Amerikalı uzmanlar arasındaki müzakerelerin devam edeceğini dile getiren Zaharova, Amerikan tarafıyla Karadeniz Girişimi kapsamında yeni bir anlaşmaya yönelik istişareleri sürdürdüklerini kaydetti.
"Ukrayna, anlaşmalara rağmen Rus enerji altyapılarına saldırıyor"
Zaharova, Ukrayna'nın ABD ile yapılan anlaşmalara rağmen Rus enerji altyapılarına saldırı düzenlemeye devam ettiğini belirterek, "Kiev, bir kez daha anlaşmalara uymadığını gösterdi. Rusya, her şeyi çiğneyen Kiev'e güvenmiyor." dedi.
Ukrayna’nın, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri, Asya ve Afrika'daki terör örgütlerine silah sattığını ifade eden Zaharova, Nijer'in güneybatısında 21 Mart'ta 40'tan fazla kişiyi öldüren teröristlerin, Ukrayna'ya ait havan toplarını kullandıklarını ileri sürdü.
Ukrayna ordusunun Rus gazetecilere yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zaharova, Batı'ya ait silahları kullandığını dile getirdi.
"İngiltere ile Fransa, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmayı planlıyor"
Avrupalı ülkelerin, Ukrayna'ya "barış gücü" göndermek istediğine, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmayı planladığına işaret eden Zaharova, "Rusya, böyle bir senaryoya kesinlikle karşı çıkıyor. Bu, Rusya ile NATO'nun doğrudan çatışmasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.
Sözcü Mariya Zaharova, İngiltere'nin, Avrupa'yı Rusya ile savaşmak için kışkırtmaya çalıştığını söyledi.
"Fransa, Komorlar Birliği’nin toprak bütünlüğüne saygı duymuyor"
Fransa’nın Mayotte Adası'nda yeni askeri üs kurmasına yönelik iddiaları değerlendiren Zaharova, Paris’in sömürgeci doğasına dönmek istediğini, Komorlar Birliği’nin toprak bütünlüğüne saygı duymadığını, Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına yönelik seçici yaklaşım sergilediğini savundu.
Zaharova, "Mayotte Adası'nda halihazırda bulunan askeri üs, Paris'in herkesi ikna etmeye çalıştığı gibi olası dış tehditlere karşı koymaya yönelik değil yasa dışı elde bulundurulan denizaşırı toprakların kontrol altında tutulmasına yöneliktir. Fransa yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) çok ötesine askeri girişimlerde bulunuyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.