Dolar
14.69
Euro
16.14
Altın
1,931.11
ETH/USDT
3,478.00
BTC/USDT
46,169.00
BIST 100
2,296.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, 52 'dost' ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 "dost" ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 04.04.2022
Rusya, 52 'dost' ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

Moskova

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı
Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in Şanghay kentine Kovid-19'la mücadele için binlerce sağlıkçı gönderildi
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Benzer haberler

Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı

Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı

BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti

Rusya, 52 'dost' ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz

Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz
AA, Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyüne girdi

AA, Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyüne girdi
Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi