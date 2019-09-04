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Dünya

Rus ve ABD'li genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye meselesini görüştü.

Ali Cura   | 04.09.2019
Rus ve ABD'li genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Gerasimov, Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Açıklamada, "Görüşmede iki komutan yaptığı terör örgütleriyle mücadele için yapılan operasyonlarda meydana gelen hadiselerin önlenmesi bağlamında Suriye'deki durumu ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 31 Ağustos'ta Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle Suriye rejimi ateşkes ilan etmişti.

Ertesi gün, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İdlib'in kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini" gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

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