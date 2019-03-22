Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.36
Dolar
5.63
BIST 100
100,298.90
Altın
1,312.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Dünya

Rus turistler en çok Türkiye tatilini araştırdı

Rus tatilciler Türkiye tatilini 1 milyon 242 bin defa araştırırken, Türkiye, bu alanda en yakın rakibi Mısır’a üç kat fark attı.

Emre Gürkan Abay   | 22.03.2019
Rus turistler en çok Türkiye tatilini araştırdı

Moskova

Rus internet kullanıcıları bu yılın ocak-şubat döneminde internette en çok Türkiye tatilini araştırdı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusların bu yılın ocak-şubat döneminde Yandex arama motorunda en çok araştırdıkları tatil noktalarını açıkladı.

Rus tatilciler Türkiye tatilini 1 milyon 242 bin defa araştırırken, Türkiye, bu alandaki en yakın rakibi Mısır’a üç kat fark attı.

Söz konusu dönemde Mısır tatili yaklaşık 400 bin defa araştırılırken, üçüncü sırada Tayland yer aldı.

Ayrıca, Rusların internette tatile yönelik yaptıkları araştırmalarda en çok talebin “herşey dahil” sistemine yönelik olduğu kaydedildi.

Rus turist sayısı bakımından geçen yıl rekor kıran Türkiye, bu yıl da yaklaşık 6 milyon Rus turisti ağırlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor

Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor

Gazprom ticarette ulusal para kullanımı için çalışıyor

Türkiye'ye gelen Japon turist sayısında artış bekleniyor

'Troya' iki tırla Rusya yoluna çıktı

'Troya' iki tırla Rusya yoluna çıktı

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki
Kırım'ın yasa dışı ilhakının üzerinden 5. yıl geçti

Kırım'ın yasa dışı ilhakının üzerinden 5. yıl geçti