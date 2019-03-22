Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.36
Dolar
5.63
BIST 100
100,298.90
Altın
1,312.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Dünya

Almanya, Golan Tepeleri'nde tek taraflı adımlara karşı

Alman hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in işgal altında tuttuğu Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nde egemenlik iddiasını tanıma girişimine destek vermedi.

Cüneyt Karadağ   | 22.03.2019
Almanya, Golan Tepeleri'nde tek taraflı adımlara karşı

Berlin

Alman hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in işgal altında tuttuğu Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nde egemenlik iddiasını tanıma girişimine destek vermedi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya’nın Golan Tepeleri’nin statüsü konusundaki tutumunun değişmediğini ve uluslararası hukuka dayanarak, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin 1981’de kabul ettiği 497 sayılı kararı bağlı kalmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Söz konusu hukuki statünün bugün de geçerli olmaya devam ettiğini belirten Demmer, "Bu kararda, İsrail’in ilhakının geçersiz olduğu ve hukuki bir etkisi olmayacağı ifade ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demmer, sınırların yeniden çizilmesi gibi bir durumun yalnızca tüm taraflar arasındaki barışçıl bir anlaşma ile mümkün olabileceğinin altını çizerek, ''Almanya Hükümeti olarak tek taraflı adımlara karşıyız.'' dedi.

Ulrike Demmer ayrıca bölgeden defalarca İsrail'e yönelik saldırıların olduğunu ifade ederek, "İsrail’in meşru güvenlik çıkarları göz önünde bulundurulmalı ve elbette Golan Tepeleri’nden herkes için potansiyel olarak İsrail’e gelebilecek tehlikeler durdurulmalı." diye konuştu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

BM, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan tasarıyı kabul etti

Kremlin'den Trump'ın 'Golan' açıklamasına tepki

İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki
'Trump, Orta Doğu'da kalıcı hasarlara yol açıyor'

'Trump, Orta Doğu'da kalıcı hasarlara yol açıyor'

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki