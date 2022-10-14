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Dünya

Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetinin ülkedeki Rosneft iştiraklerine el koymasını mahkemeye taşıdı.

Bahattin Gönültaş   | 14.10.2022
Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı

Berlin

Rosneft, Almanya'nın Rosneft'in ülkedeki üç petrol rafinerisi dahil tüm varlıklarını işleten Rosneft Almanya'ya kayyum atama kararını şirketin petrol teslimat taahhütlerini her zaman yerine getirdiği göz önüne alındığında haksız olduğunu savunarak Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na karşı Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi'nde (BVerwG) dava açtı.

Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya 16 Eylül’de kayyum atamıştı.

Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur’a verilmişti.

Bundesnetzagentur, Rosneft Germany’nin Karlsruhe'deki MiRo rafinerisi ve Vohburg'daki Bayernoil rafinerisindeki hisselerini devralmıştı.

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