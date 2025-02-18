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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus heyeti, ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Riyad'a ulaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyetinin ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştığı bildirildi.

Yakoota Al Ahmad, Ömer Erdem  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Rus heyeti, ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Riyad'a ulaştı

İstanbul

Rusya'nın resmi kanalı Russia Today haberinde, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov liderliğindeki Rus heyeti, ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Riyad'a ulaştı." ifadesine yer verildi.

Haberde, Uşakov'un "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." dediği aktarıldı.

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