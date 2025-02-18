İsrail basınına göre, Hamas ile esir takasının yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli esir serbest bırakılabilir
İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında serbest bırakılması planlanan İsrailli hayattaki esirlerden kalan 6'sının 22 Şubat'taki yedinci esir takası turunda salınabileceğini öne sürdü.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, anlaşmanın birinci aşamasında serbest kalması planlanan hayattaki İsrailli esirlerin tümünün salıverilmesi konusundaki müzakerelerde ilerleme kaydedildi.
Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin, Filistinli tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne bazı teçhizatların girişine izin verilmesi karşılığında cumartesi günü tüm canlı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiği konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.
Müzakerelerde yer alan üst düzey yetkililere göre, İsrailli esirlerin salıverilmesine karşılık birinci aşamada serbest kalması beklenen tüm Filistinli esirler serbest kalacak ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ile diğer ekipmanların girişine İsrail tarafından izin verilecek.
Yetkililer, müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını fakat ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.
Kan, arabulucu ülkelerin devreye girmesiyle Hamas'ın 20 Şubat perşembe günü Gazze'deki 4 ya da 5 İsrailli esirin cesedini teslim etmeyi kabul ettiğini bildirmişti.
İsrail, konteyner evleri pazarlık aracı olarak kullanıyor
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre de, İsrail Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerinin aksine Gazze'ye girişine izin vermediği konteyner evleri pazarlık malzemesi olarak kullanıyor.
Müzakere sürecinde İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişine izin verme karşılığında 22 Şubat'ta yapılacak esir takasının yedinci turunda 3 yerine 6 canlı esirin serbest bırakılmasını talep etti.
İsrail'in 6 esirin serbest bırakılması halinde yüzlerce konteyner evin Gazze Şeridi'ne girişine izin vereceği aktarıldı.
İsrail, anlaşmadaki yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddediyor
İsrail yönetiminin, Hamas ile varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, ilk aşamasında 200 bin çadır ve 60 bin konteyner evin Gazze'ye girişine izin vermesi gerekiyordu.
Buna karşın İsrail, anlaşmadaki yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddediyor.
Anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen İsrail şu ana kadar Gazze'ye tek bir konteyner evin dahi girişine izin vermedi.
Buna ek olarak bölgeye girişi için söz verilen 200 bin çadırın ise sadece 73 bininin girişine izin verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.