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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi.

Ruslan Rehimov   | 03.03.2022
Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

Kiev

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernigiv'de sivil yapılara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 33 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.

Rus ordusu bu sabah Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurmuştu.

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