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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Putin: Belirlenen tüm görevler başarıyla tamamlanıyor

Emre Gürkan Abay   | 03.03.2022
Putin: Belirlenen tüm görevler başarıyla tamamlanıyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "(Ukrayna savaşı) Özel askeri harekat takvime ve plana uygun olarak ilerliyor. Belirlenen tüm görevler başarıyla tamamlanıyor." dedi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus askerlerinin Ukrayna'da Donbas'taki kişiler için savaştığını belirten Putin, "Ayrıca Batı'nın sınırımızda yarattığı bir Rusya karşıtının tehdit yaratmaması ve Ukrayna'nın Nazizm'den ve askerden arındırılması için savaşıyor." diye konuştu.

Putin, Ukrayna ordusunun Çinli ve Hintli öğrencileri rehin tuttuğunu, Rus ordusunun ise çatışmaların olduğu tüm bölgelerde insani koridorlar açtığını söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki görevini planlanan şekilde icra ettiklerini anlatan Putin, "Özel askeri harekat takvime ve plana uygun olarak ilerliyor. Belirlenen tüm görevler başarıyla tamamlanıyor." dedi.

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