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Dünya

'Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1'in altında büyüyecek'

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus ekonomisinin 2019’da yüzde 1’in altında büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 27.05.2019
'Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1'in altında büyüyecek'

Moskova

Kudrin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinde büyüme hedefinin bu yıl için yüzde 1,3 seviyesinde olduğunu anımsattı. 

Kendi tahmininin ise daha düşük bir seviyede olduğunu vurgulayan Kudrin, “Geçen yıl, 2019’da büyümenin yüzde 1 veya daha altında olacağını öngörmüştüm. Bu öngörümü koruyorum. Ekonomimiz büyüyecek ancak bu yüzde 1’in altında gerçekleşecek.” dedi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre Rus ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 1,3 seviyesinde olduğunu belirterek, yılın ikinci yarısında Rus ekonomisinde resesyon beklenmediğini açıklamıştı.

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