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İstanbul Fatih’teki bir otelin sauna kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.
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Dünya

Rus donanması Pasifik Okyanusu’nda tatbikat düzenliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı Pasifik Donanması’nın daimi olarak bulunduğu üsten 4 bin kilometre uzaklıkta, Pasifik Okyanusu’nda tatbikat başlattığını bildirdi.

Ali Cura   | 10.06.2021
Rus donanması Pasifik Okyanusu’nda tatbikat düzenliyor

Moskova

Bakanlıktan gazetecilere yapılan açıklamada, Pasifik Donanması’na bağlı birliklerin askeri komuta ve kontrol birimlerinin hazırlık planına uygun olarak gerçekleştirilen tatbikatın Pasifik Okyanusu’nun orta kesiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Donanmanın üs ve görev alanından yaklaşık 4 bin kilometre okyanusun ortasında, belirlenen bölgede konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata 20 savaş gemisi, 20 insansız hava aracıyla Tu-142M3 model istihbarat uçakları ve Mig-31BM savaş uçaklarının katıldığı kaydedildi.

Tatbikatın ne kadar süreceği konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

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