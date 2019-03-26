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Dünya

Ruhani'den sel felaketine karşı orduya çağrı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede can kayıplarına neden olan şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarının yerleşim alanlarından tahliye edilmesi için askeri kurumlara çağrıda bulundu.

Ahmet Dursun   | 26.03.2019
Ruhani'den sel felaketine karşı orduya çağrı

Ankara

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında, İran'ın büyük bir kısmında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle ilgili başkent Tahran'da kriz yönetimi toplantısı düzenlendi. 

Toplantıda konuşan Ruhani, kentlerdeki suların tahliye edilmesi için askeri kurumlara çağrı yaparak, şöyle konuştu:

"İlk adım kentlerdeki sel sularının tahliye edilmesidir. Ordu ve Devrim Muhafızları'ndan sel sularının kentlerden bir an önce tahliye edilmesi için daha hızlı hareket etmelerini istiyorum. Diğer kurumlar da bu alandaki imkanlarını ortaya koysunlar ve sel suları bir an önce tahliye edilsin."

Ruhani'den Meteoroloji'ye uyarı

Olumsuz hava şartlarını kamuoyuna önceden bilgilendirmekte yetersiz kalan Meteoroloji Kurumu'nu da uyaran Ruhani, "Meteoroloji Kurumu, yağışların şiddeti ve zamanı konusunda kamuoyunu 48 ila 72 saat öncesinden bilgilendirmelidir." dedi.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi de selin vurduğu bölgelerden ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletini ziyaret etti.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelere yardımların ulaştırıldığını aktaran Caferi, "Önceliğimiz suların tahliye edilmesi ancak daha önce yapılması gereken nehirlerdeki dip taramasının yapılmamış olması çalışmaları ağırlaştırıyor." ifadesini kullandı.

İran'ın kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağış, bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu. Ülke genelinde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hükümete yardımları ulaştırmakta yetersiz kalma suçlaması

İran hükümeti, selden etkilenen vatandaşlara gerekli yardımları ulaştırmakta yetersiz kaldıkları iddiasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Bununla birlikte, Ruhani'nin yeni yıl tatilini geçirdiği Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'ndan ülkeyi etkisi altına alan sel felaketine rağmen geç döndüğüne yönelik haberlerin ülke medyasında yer bulması da tepkilere neden oldu.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ise dün yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketine karşı yetersizlik ve afetzedelere yardımların ulaştırılamaması gibi eksiklikleri inceleme talimatı vermişti.


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