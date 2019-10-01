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Dünya

Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile ikili ve bölgesel konuları görüştü.

Muhammet Kurşun   | 01.10.2019
Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daveti üzerine Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Erivan'da temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile ikili ve bölgesel konuları görüştü. 

Ruhani, Ermenistan ve diğer komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmenin ve güçlendirmenin İran dış siyasetinin esasını teşkil ettiğini belirterek, iki ülkenin enerji, taşımacılık, turizm ve sanayi alanında büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

"Bölgede ekonomik ilişkilerin güçlenmesine hizmet edecek"

Ruhani, İran'ın AET'e katılmasının, bölgede ekonomik ilişkilerin güçlenmesine hizmet edeceğini ifade etti.

Sarkisyan da İran ile ilişkileri geliştirmenin kendileri için özel öneme sahip olduğunu anlatarak, sanayi, enerji ve çevre konularında iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

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