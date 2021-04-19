Euro
9.72
Dolar
8.08
BIST 100
1,390.33
Altın
1,773.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ruanda Üniversitesi Türkçe eğitimi verecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ruanda Üniversitesiyle kurduğu iş birliğiyle Ruandalı gençlere Türkçe eğitimi verecek.

Tufan Aktaş   | 19.04.2021
Ruanda Üniversitesi Türkçe eğitimi verecek

Johannesburg

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu'nun Kigali'ye 12-17 Nisan'da yaptığı ziyarette Ruanda Üniversitesi yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

2019'da iki kurum arasında varılan anlaşma kapsamında Kigali'ye çok yakında bir okutman gönderileceğini kaydeden Çevik, hem akademi hem de iş için Türkçe öğrenmek isteyen herkesin bu eğitim olanağından faydalanabileceğini söyledi.

Büyükelçi Çevik, bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak Türkçe derslerinin iki halkı daha da yakınlaştıracağına işaret etti.

Çevik, Türkiye'nin şimdiye kadar 200'den fazla Ruandalı öğrenciye burs verdiği bilgisini de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan, bazı ülke vatandaşlarına ülkeye girişlerde uygulanan karantinayı kaldırdı
Belçika'da 'zorunlu olmayan' seyahatlere uygulanan yasak kalktı
İranlı Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi, ülkedeki hastanelerde yer kalmadığını açıkladı
İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BioNTech/Pfizer AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Benzer haberler

Ruanda Üniversitesi Türkçe eğitimi verecek

Ruanda Üniversitesi Türkçe eğitimi verecek

NBA'de, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye gecesi yapıldı

Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek