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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan, bazı ülke vatandaşlarına ülkeye girişlerde uygulanan karantinayı kaldırdı

Yunanistan, yaklaşan turizm sezonu öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkeye girişlerde uygulanan 7 günlük zorunlu karantinayı bazı ülkeler için kaldırma kararı aldı.

Mehmet Hatipoğlu   | 19.04.2021
Yunanistan, bazı ülke vatandaşlarına ülkeye girişlerde uygulanan karantinayı kaldırdı

Gümülcine


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan Sivil Havacılık Kurumunca yayımlanan genelgede, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren ABD, Schengen ülkeleri, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, İsrail ve AB üyesi ülkelerde daimi ikamet izni bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına en az 14 gün öncesinde yapılmış aşı kaydı göstermeleri ve negatif test sonucu ibraz etmeleri durumunda karantina uygulanmayacağı belirtildi.

Genelgede, Kovid-19 önlemleri kapsamında AB ve Schengen dışındaki ülke vatandaşlarına ülkeye girişte uygulanan kısıtlamaların da sürdüğü kaydedildi.

Yunanistan Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye turizm amacıyla gelen yabancıların 14 Mayıs’tan itibaren karantina uygulamasından muaf tutulacağı bildirilmişti.

Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme bağlı olan ve salgın tedbirleri nedeniyle büyük ekonomik kayba uğrayan Yunanistan, yaz sezonunda yabancı ziyaretçilere bir an önce kapılarını açmaya hazırlanıyor.

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