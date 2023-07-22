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Dünya

Rodos Adası'ndaki yangında itfaiye ekibi mahsur kaldı

Rodos Adası'nda 5 gündür devam eden orman yangınlarında bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Rodos Adası'ndaki yangında itfaiye ekibi mahsur kaldı

Gümülcine

Yunan basınında yer alan haberlerde, Rodos Adası'ndaki yangının kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ettiği, İpseni bölgesinde söndürme çalışmalarında yer alan itfaiye ekibinin yangında mahsur kaldığı kaydedildi.

Yangının, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtilen haberlerde, olası tahliye operasyonu için bölgede Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 teknenin hazır bekletildiği aktarıldı.

Yetkililer, sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başladığı "ülke genelinde yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.


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