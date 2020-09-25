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Dünya, Koronavirüs

Rio Karnavalı geçit töreni Kovid-19 nedeniyle 2021'de yapılamayacak

Brezilya'da geleneksel Rio Karnavalı geçit töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilmeyecek.

Emre Aytekin   | 25.09.2020
Rio Karnavalı geçit töreni Kovid-19 nedeniyle 2021'de yapılamayacak

Ankara

Brezilya'da geleneksel Rio Karnavalı geçit töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilmeyecek.

Karnaval kutlamalarının temeli durumundaki geçit törenini düzenleyen Samba Okulları Birliği (LIESA), 17 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan etkinliğe katılmayacaklarını duyurdu.

Bu, 1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren kutlamaların 100 yılı aşkın tarihindeki ilk kesinti olacak.

Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleşen karnaval, bu yıl Brezilya'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 26 Şubat'tan bir gün önce sona ermişti.

Rio Şehir Meclisi henüz karnavalın iptaline ilişkin bir karar almasa da 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlayacak bir aşı bulunmadan şehirde toplu etkinliklerin düzenlenmesinin olanaksız olduğunu belirtmişti.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da bugüne dek 4 milyon 659 bin 702 vaka görülürken, virüs nedeniyle 139 bin 808 kişi hayatını kaybetti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, dünya en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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