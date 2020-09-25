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Dünya

ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde bulunan üs ve askeri noktalarını güçlendirmeye devam ediyor.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 25.09.2020
ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

Haseke

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ABD ordusu, dün, Irak-Suriye sınırındaki el-Velid kapısından 70 tırlık yeni bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara giden konvoyda, 12 zırhlı araç, üstü kapalı tırlar, yaşam malzemesi taşıyan tırlar ve çok sayıda akaryakıt tankeri yer aldı.

ABD güçleri, 2 aylık bir aranın ardından Irak üzerinden son 2 haftada bölgeye 5 konvoy halinde en az 300 tırlık sevkiyat yaptı.

Bu sevkiyatlarda da zırhlı araçlar, üstü kapalı tırlar, yaşam malzemeleri ve akaryakıt tankerlerinin yanı sıra mühimmat ve lojistik malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

ABD petrol sahalarında varlık gösteriyor

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

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