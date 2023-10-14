Reuters: Kameramanımız İsrail'den gelen roket saldırısında öldü
Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.
Beyrut
Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.
Israeli strike kills Reuters cameraman in southern Lebanon, two other Al Jazeera, Associated Press journalists wounded as border clashes with Hezbollah continue https://t.co/wFE9TXFqSG pic.twitter.com/Hj1GRG74ha— Anadolu English (@anadoluagency) October 13, 2023
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.
Öte yandan AA muhabirine konuşan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.