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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Reuters: Kameramanımız İsrail'den gelen roket saldırısında öldü

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

İdiris Okuduci  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Reuters: Kameramanımız İsrail'den gelen roket saldırısında öldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Beyrut

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Öte yandan AA muhabirine konuşan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.

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