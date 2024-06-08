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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Hemas: Refah sokaklarında onlarca ceset var

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin sokaklarının İsrail askerlerinin öldürdüğü onlarca kişinin cansız bedeniyle ve yardım bekleyen yaralılarla dolu olduğu bildirildi.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Hemas: Refah sokaklarında onlarca ceset var

Gazze

Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Suheyb el-Hemas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Refah sokaklarında onlarca ceset ve sağlık ekiplerinin ulaşamadığı onlarca yaralı var." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Refah'ta daha önce boşaltılan Kuveyt Hastanesi'ni hedef alarak büyük bir bölümünde yangın çıkmasına neden olduğunu ifade eden Hemas, devam eden askeri saldırılar nedeniyle Refah'taki tüm hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla sağlık durumunun "felaket" durumda olduğunu vurguladı.

İsrail'in "hastaneleri doğrudan hedef aldığını ve hizmet dışı bıraktığını" belirten Hemas, uluslararası topluma İsrail'in Refah'ta işlediği suçlar karşısında sorumluluklarını yerine getirmeleri, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden soykırım savaşını acilen durdurmaları ve hastanelere yakıt ve tıbbi yardım sağlamaları çağrısında bulundu.

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