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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Dünyaca ünlü şarkıcı Imany İstanbul konserinde de Filistin'e destek çağrısı yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Ömer Mirza Şeker  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Dünyaca ünlü şarkıcı Imany İstanbul konserinde de Filistin'e destek çağrısı yaptı Fotoğraf: Ömer Mirza Şeker/AA

İstanbul

İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, "Dance Monkey", "Believer", "Wonderfull Life", "You Will Never Know", "All The Things She Said" ve "A Team"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında Imany, "Believer" şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Kendiniz için, zulme uğrayanlar için, dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste. İstanbul, dediklerimi tekrar et: Barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkcının çağrısı üzerine seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkış ve çığlıklarla Filistin'e destek verdi.

Konserde sanatçıya şarkılarda 8 çellist ile dinleyiciler de eşlik etti.

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