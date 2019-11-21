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Dünya

Raysuni: Avrupa'daki Müslümanlara ırkçı tacizler Fransa'nın icadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni, Avrupa'daki Müslümanların maruz kaldığı ırkçı tacizlerin tamamının Fransa'nın icadı olduğunu belirtti.

Khalid Mejdoub,Ali Semerci,Gülşen Topçu   | 21.11.2019
Raysuni: Avrupa'daki Müslümanlara ırkçı tacizler Fransa'nın icadı

Rabat

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, kendisine ait internet sitesinde, "İslam'a en düşman ülke Fransa'dır" başlığıyla bir makale yayımladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni, Avrupa'daki Müslümanların maruz kaldığı ırkçı, siyasi, yasal ve sosyal tacizlerin tamamının ilk önce Fransa'da icat edildiğini, orada dayatılarak denendiğini, daha sonra da diğer Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini aktardı.

Pek çok ülke ve rejimin, radikalizm ve terörle mücadele kılıfı altında Müslümanlarla savaştığını dile getiren Raysuni, Fransa'nın İslam'a, kültürüne ve diline karşı artık açıktan savaş aşamasına geçtiğini belirtti.

"Afrika'daki İslami faaliyetleri yok etmeye çalışıyor"

Avrupa'da en çok caminin kapatıldığı ve bu camileri açmak isteyenlerin pek çok engelle karşılaştığı ülkenin Fransa olduğuna değinen Raysuni, bu ülkenin halen kendisini Afrika'daki sömürgeleri üzerinde vasi olarak gördüğünü ve buralardaki İslami faaliyetleri yok etmeye çalıştığını vurguladı.



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