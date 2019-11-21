Euro
6.32
Dolar
5.70
BIST 100
106,754.00
Altın
1,469.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti
logo
Dünya

Yunanistan'da 'kapalı göçmen kampı' uygulamasına karşı istifa kararı

Yunanistan’da, hükümetin Ege adalarındaki göçmen kamplarını kapatıp yerine yeni “kapalı kamplar” inşa etme kararı istifa getirdi.

Mehmet Hatipoğlu   | 21.11.2019
Yunanistan'da 'kapalı göçmen kampı' uygulamasına karşı istifa kararı

Gümülcine

Yunanistan’da, hükümetin Ege adalarındaki göçmen kamplarını kapatıp yerine yeni “kapalı kamplar” inşa etme kararına itiraz eden Sisam Adası (Samos) Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu topluca istifa kararı aldı.

Stancos, hükümetin aralarında Sisam’ın da bulunduğu 5 adaya kapalı kamp inşa edeceğini açıklamasının ardından, gece saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sisam’a 5 bin kişilik yeni bir kamp inşa edilmesini ne kendisinin ne de ada halkının kabul edeceğini belirten Stancos, hükümetin bu konudaki kararını geri almaması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Belediye meclisi üyelerine bu konuda kendisini desteklemeleri çağrısında bulunan Stancos, istifa kararını yazılı olarak Başbakan Kiryakos Micotakis’e ileteceğini bildirdi.

Belediye meclisindeki iktidar ve muhalefet meclis üyeleri de, Stancos’un istifasının ardından kendilerinin de göreve devam etmeyeceklerini belirterek, hükümetin bu konudaki kararını protesto etmek amacıyla topluca istifa edeceklerini açıkladılar.

Yunanistan Göçten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Hükümet Sözcüsü Steliyos Peças ile yaptığı ortak basın toplantısında, yeni göçmen kanunu kapsamında alınan kararlar kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine, her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa edileceğini açıklamıştı. İstanköy ve Leros adalarındaki göçmen merkezlerinin de kapalı hale dönüştürülmesinin planlanlandığını bildiren Stefanis, yeni kampların dışında dolaşıma izin verilmeyeceğini vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı

Benzer haberler

Düzensiz göçmenler konuştu: Yunan askerleri tüfekle dövdü

Düzensiz göçmenler konuştu: Yunan askerleri tüfekle dövdü

Yunanistan'da 'kapalı göçmen kampı' uygulamasına karşı istifa kararı

Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları zorlukları anlattı

Midilli'deki mülteci kampında bir bebek öldü

Midilli'deki mülteci kampında bir bebek öldü
Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te hükümet istifa etti
Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbedildiği öne sürüldü

Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbedildiği öne sürüldü