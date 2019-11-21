Euro
6.32
Dolar
5.70
BIST 100
106,754.00
Altın
1,469.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti
logo
Dünya

Libya açıklarında göçmen botu alabora oldu: 67 ölü

Akdeniz’de Libya açıklarında alabora olan göçmen botundaki 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Barış Seçkin   | 21.11.2019
Libya açıklarında göçmen botu alabora oldu: 67 ölü

Roma

İtalyan ANSA ajansının Akdeniz’i geçmeye çalışanlara bağımsız acil yardım desteği sunan “Alarmphone” isimli internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Libya’ın başkenti Trablus açıklarında yeni bir göçmen trajedisi yaşandı. 

30 göçmen kurtarıldı

Alarmphone’u arayan bir balıkçı Libya açıklarında yaşanan olayı aktararak göçmenlerden 30'unun kurtarıldığını 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ise ifadelerinde, balıkçıların yerel saatle 17.00 sularında Trablus açıklarında sönmüş bir bot ve çevresinde denize düşmüş çok sayıda göçmen bulduğunu dile getirdi.

Balıkçıların, Libya Sahil Güvenlik güçlerini yardım için aradıkları ancak ulaşamadıkları da ifade edildi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı

Benzer haberler

Düzensiz göçmenler konuştu: Yunan askerleri tüfekle dövdü

Düzensiz göçmenler konuştu: Yunan askerleri tüfekle dövdü

Libya açıklarında göçmen botu alabora oldu: 67 ölü

Yunanistan'da düzensiz göçmenlere 'domuz etli' protesto

Alman gazetesinin Yunan muhabiri Türkiye ve Yunanistan'daki mülteci kamplarını kıyasladı

Alman gazetesinin Yunan muhabiri Türkiye ve Yunanistan'daki mülteci kamplarını kıyasladı