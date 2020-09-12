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Dünya

Rasulayn'da terör saldırısı: 21 sivil yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde peş peşe düzenlenen iki terör saldırısında 21 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Ömer Koparan,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 12.09.2020
Rasulayn'da terör saldırısı: 21 sivil yaralı

Rasulayn

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin merkezinde Postane Müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi. 

Çoğu kadın ve çocuk 21 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, patlama sonucu iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

İkinci patlama

İlk patlamanın hemen ardından, Rasulayn kent merkezinin girişinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti.

Motosiklet patlamasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bölgede çok sayıda terör saldırısı önlenmişti.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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