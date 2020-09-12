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Dünya

NATO: Afganlar arası barış fırsatı kaçırılmamalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Katar'da başlayan Afganlar arası müzakerelerin barış için en iyi fırsat olduğunu, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.09.2020
NATO: Afganlar arası barış fırsatı kaçırılmamalı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Afganlar arası müzakerelerin açılışına videokonferans ile bağlanarak yaptığı konuşmada, "Onlarca yıllık çatışmalardan sonra bu müzakereler barış için en iyi fırsattır. Bu fırsata dört elle sarılmalıyız ve şiddeti sona erdirme hedefini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

NATO'nun ve ortaklarının son 19 yılda Afganistan'da güvenliğin sağlanması ve ülkenin kalkınması için çabaladığını belirten Stoltenberg, ülkenin artık uluslararası teröristler için güvenli bir yer olmadığını, çocuk ölüm oranlarının düştüğünü, kadınların daha fazla temsil edildiğini, medyanın geliştiğini ve okullaşmanın arttığını ifade etti.

Bu noktaya gelmek için hem Afgan halkının hem de NATO ve ortaklarının fedakarlıklar yaptığını dile getiren Stoltenberg, "Bu noktaya gelinmesinden memnuniyet duyuyoruz. Afganlara da bu barış fırsatını kaçırmamaları çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış görüşmeleri Katar'da bugün başlamıştı.

AB: Afgan halkı barışı hak ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada, AB'nin görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun tarihi bir gün olduğunu ve Afgan halkının barışı hak ettiğini söyledi.

"AB olarak tarafları barış müzakereleriyle birlikte derhal kapsamlı, ülke çapında ve ön koşulsuz bir ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz." diyen Borrell, bu sürecin Afganların sahipliğinde ilerlemesi gerektiğini, uluslararası ortakların Afganistan egemenliği ve bağımsızlığına saygı duyarak müzakereleri desteklemesi gerektiğini belirtti.

Borrell, "Müzakerelerin başlaması yeni ve daha barış dolu bir Afganistan döneminin çok ihtiyaç duyulan ama geç kalmış başlangıcı olsun." dedi.


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