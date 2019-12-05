Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
108,832.30
Altın
1,476.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılıyor Fransa'da Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binler, Paris sokaklarında
logo
Dünya

Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi.

Ömer Koparan, Adham Kako   | 05.12.2019
Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü Fotoğraf: Hişam el Homsi/AA

Rasulayn

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, bir sivil yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Rasulayn ilçe merkezinde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında da bir sivil hayatını kaybetmiş, iki sivil yaralanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

MSB: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi

MSB: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi

Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü

Kıbrıslı Mücahitlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 251 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 251 şehit verdi

Suriye Geçici Hükümetinden YPG/PKK'ya zorla katılanlara af

Suriye Geçici Hükümetinden YPG/PKK'ya zorla katılanlara af
Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı