Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
108,832.30
Altın
1,476.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılıyor Fransa'da Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binler, Paris sokaklarında
logo
Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Aşkın Kıyağan   | 05.12.2019
Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Slovakya

Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Idrees Zaman, INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'nin yanı sıra AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı, çalışma yemeğinin ardından yapılacak günün ikinci oturumuyla devam edecek.

Bratislava'da 2 gün sürecek toplantıda, AGİT bölgesindeki güncel tehdit ve sınamaların yanı sıra durmuş çatışmaların ele alınacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan AGİT’e FETÖ uyarısı

Çavuşoğlu, AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
'NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli'

'NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli'
Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü

Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü