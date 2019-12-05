MSB: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.
Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vbnjpcs1eJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2019
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.