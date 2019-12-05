Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
108,841.10
Altın
1,476.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılıyor Fransa'da Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binler, Paris sokaklarında
logo
Dünya

MSB: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.12.2019
MSB: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

MSB: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi

MSB: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi

Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü

TSK 'Mavi Vatan'ı yeni gemi ve denizaltılarla koruyacak

MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı

MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı
Suriye Geçici Hükümetinden YPG/PKK'ya zorla katılanlara af

Suriye Geçici Hükümetinden YPG/PKK'ya zorla katılanlara af
MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti

MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti