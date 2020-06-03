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Dünya

Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist ölü ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 03.06.2020
Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist ölü ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rasulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahaleyle bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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