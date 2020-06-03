Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist ölü ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Resulayn’da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/vPbmgjK7v5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rasulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahaleyle bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.