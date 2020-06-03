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Dünya

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara kullanılamaz hale getirildi.

İsa Toprak   | 03.06.2020
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir ininin daha yok edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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