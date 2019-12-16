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Dünya

Putin ve Merkel Libya'yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya meselesinin çözümünü değerlendirdi.

Dmitri Chirciu   | 16.12.2019
Putin ve Merkel Libya'yı görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İki liderin Libya meselesinin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Görüşmede, durumun kötüleşmesinin önlenmesi ve barışçıl diyaloğun sağlanması gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Putin, bu konuda Almanya ve Birleşmiş Milletlerin ara buluculuk rolü üstlenme yönündeki girişimlerini Rusya'nın desteklemeye hazır olduğunu teyit etti." değerlendirmesi yer aldı.

Görüşmede, Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla yapılan Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin de ele alındığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümüne dair yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi konusu ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı inşası projesinin de görüşüldüğü aktarıldı.

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