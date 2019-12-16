Euro
6.52
Dolar
5.85
BIST 100
111,125.50
Altın
1,474.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Dünya

İsrail Enerji Bakanı'ndan Mısır'a doğal gaz ihracına onay

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır'a doğal gaz ihracatının başlamasına onay veren belgeyi imzaladı.

Mustafa Deveci   | 16.12.2019
İsrail Enerji Bakanı'ndan Mısır'a doğal gaz ihracına onay

Kudüs

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Bakan Yuval Steinitz'in onayının ardından Tel Aviv'in gelecek ay Mısır'a doğal gaz ihracatına başlamasının beklendiği belirtildi.

Steinitz, bu adımla İsrail'in ilk kez enerji ihraç eden ülke konumuna geleceğine dikkati çekerek, "Leviathan ve Tamar gaz sahalarından Mısır'a doğal gaz ihraç etmemiz, Kahire ile Tel Aviv arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından, iki ülke arasındaki en önemli ekonomik iş birliği olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Setinitz aralık ayı başında yaptığı açıklamada, İsrail'in birkaç ay içinde Mısır ve Ürdün'e gaz ihracına başlayacağını duyurmuştu.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran İsrail'in Delek Şirketi ile Mısır'ın Dolphinus Şirketi'nin 2018 yılında yaptığı anlaşmaya göre, İsrail, 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı Mısır'a ihraç edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği
Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?

Benzer haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

İsrail Enerji Bakanı'ndan Mısır'a doğal gaz ihracına onay

Mısır cezaevlerindeki kadın tutuklular açlık grevine başladı

İsrail Filistin köyü Arakib'i 169'uncu kez yıktı

İsrail Filistin köyü Arakib'i 169'uncu kez yıktı
Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi

Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi
'Türkiye doğal gaz transferi için İsrail'le müzakereye hazır' iddiası

'Türkiye doğal gaz transferi için İsrail'le müzakereye hazır' iddiası