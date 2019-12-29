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Dünya

Putin ve Merkel Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya krizini görüştü.

Ali Cura   | 29.12.2019
Putin ve Merkel Libya krizini görüştü

Moskova

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Almanya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu dahil krizin çözümünde siyasi ve diplomatik çabaların artırılmasının uygun olacağı vurgulandı. 

Suriye meselesine de değinilen görüşmede, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesi ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gaz transit anlaşması ile ilgili müzakere süreci de ele alındı.

Ukrayna ile ayrılıkçılar arasında gerçekleştirilen esir değişiminin de olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

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