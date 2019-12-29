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Dünya

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Rusya'da terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalanmasına imkan veren istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Ali Cura   | 29.12.2019
Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Moskova

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. 

Açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya'da terör saldırılarını önlemeye yardımcı olan, özel servis yoluyla iletilen bilgi için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, iki liderin terörle mücadelede iş birliğine devam etme noktasında mutabık kaldığı vurgulandı.

FSB'den terör saldırısı açıklaması

İki liderin telefon görüşmesinin hemen ardından, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı kutlamalarında St. Petersburg şehrinde kalabalığın yoğunlaşacağı yerlerde terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, St. Petersburg'da terör saldırısı yapılacağına yönelik bilginin Rusya'ya ABD tarafından iletildiğinin altı çizildi.

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