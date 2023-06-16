Dolar
23.62
Euro
25.82
Altın
1,957.61
ETH/USDT
1,688.40
BTC/USDT
26,035.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin: (Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da yanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası F-16 sevkiyatına tepki göstererek, "(Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok." dedi.

Emre Gürkan Abay, Ali Cura  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Putin: (Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da yanacak

St Petersburg

Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda, The National Interest dergisi köşe yazarı Dmitriy Simes'ın sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın karşı saldırıya geçtikten sonra 186 tank kaybettiğini belirten Putin, "Ukrayna ordusu saldırıya geçtikleri bazı bölgelerde savunmamızın ilk hattına ulaşabildiler, bazılarında bunu başaramadılar. Burada asıl konu stratejik rezervlerini kullanıyor olmaları ancak hiçbir bölgede hedeflerine ulaşamadılar." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'nın yakında kendi askeri ekipmanlarını kullanmayacağını belirterek, "Geriye hiç ekipmanları kalmayacak ve kullandıkları her şey yurt dışından gelecek. Bu şekilde çok uzun süre savaşamazsınız." görüşünü dile getirdi.

Rus savunma sanayisinde ise üretimin arttığına işaret eden Putin, "Geçen yıl boyunca askeri ürünlerin üretimini 2,7 kat artırdık ve daha da artmaya devam ediyor. Bazı işletmeler gece gündüz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Oturumda Yahudi soykırımına ilişkin video gösterildi

Putin, NATO'nun silah sevkiyatlarıyla Ukrayna'daki savaşa giderek daha fazla müdahil olduğunu dile getirerek, "NATO tabii ki Ukrayna'daki savaşa dahil oluyor. Askeri teçhizat sevkiyatları geliyor, şimdi uçak sevkiyatı seçeneği düşünülüyor. (Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok." görüşünü paylaştı.

Ukrayna için F-16'ların başka ülkelerde konuşlandırılması halinde buna da yanıt vereceklerini belirten Putin, "(F-16) Kiev için Ukrayna dışındaki hava üslerinde konuşlandırılacak ve savaş operasyonlarında kullanılacaksa, onları nasıl ve nerede vuracağımızı göreceğiz." dedi.

Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer sevkiyatla ilgili çalışmada ilk kısmın tamamladığını anlatan Putin, "Rusya'nın nükleer silah kullanmasına gerek yok ancak teorik olarak devletin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı tehdit edildiğinde buna izin verilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rusya'nın NATO ülkelerinden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu kaydederek, "Bunu biliyorlar ve silahları azaltmak için müzakerelere başlamamızı söyleyip duruyorlar." diye konuştu.

Moderatör Simes'ın, "Ukrayna yönetiminde Naziler var." söyleminin Batılı yöneticileri rahatsız etmesine ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yahudi olması hakkında nasıl hissettiğine yönelik soruyu Putin, "Çocukluğumdan bu yana Yahudi arkadaşlarım var. Onlar Zelenskiy'nin Yahudi olmadığını söylüyorlar. Zelenskiy Yahudilerin yüz karası." diye yanıtladı.

Putin, oturumda Ukrayna'daki Babi Yar ve Volinya'daki Yahudi soykırımıyla ilgili video gösterdi.

Putin, Rus ekonomisiyle ilgili iyimser

Rus ekonomisindeki göstergelerin giderek daha fazla olumlu hale geldiğini anlatan Putin, şunları aktardı:

"Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1,5 kadar, hatta yüzde 2'nin biraz altında olacağını düşünen uzmanlarla aynı fikirdeyim. Ülkemiz, dünyanın önde gelen ekonomileri arasındaki yerini korumaktadır."

Putin, Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerini de artırdığına işaret ederek, "Bu yılın ilk 5 ayında petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimiz yüzde 9,1 beklenenin oldukça üzerinde büyüdü." ifadesini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunca alınan petrol üretimi kısıntısı kararının siyasi olmadığını savunan Putin, "OPEC+ içinde üretimi kısmaya yönelik tüm kararlar apolitik niteliktedir. Ne Rusya'nın özel askeri operasyonuyla ne de başka herhangi bir fırsatçı düşünceyle bağlantılı değildir." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Altun: "Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin imkan ve kaynaklarıyla heykelinin yapılmasına karşıdır"
TCDD, tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı

Benzer haberler

Putin: (Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da yanacak

Putin: (Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da yanacak

Stoltenberg'den Ukrayna'ya verilecek F16'larla ilgili açıklama

Türk savunma sanayisi şirketleri NATO savunma bakanlarıyla bir araya geldi

Putin'in Yardımcısı Oreşkin: "(Türkiye-Rusya ilişkileri) Henüz gerçekleştirilmemiş büyük potansiyel var"

Putin'in Yardımcısı Oreşkin: "(Türkiye-Rusya ilişkileri) Henüz gerçekleştirilmemiş büyük potansiyel var"
Türkiye'nin spot gaz ithalatı 2022'de yüzde 145 arttı

Türkiye'nin spot gaz ithalatı 2022'de yüzde 145 arttı
Su baskınlarından etkilenen Herson kentinde normal hayata dönme çalışmaları sürüyor

Su baskınlarından etkilenen Herson kentinde normal hayata dönme çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet