Dolar
36.61
Euro
39.74
Altın
2,979.07
ETH/USDT
1,871.80
BTC/USDT
81,001.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin: Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor." dedi.

Ali Cura  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Putin: Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
Iğdır'da okuma ve yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında sözlü sunum yapacak

Benzer haberler

Putin: Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz

Putin: Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz

Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Finlandiya, Ukrayna'ya yaklaşık 200 milyon avroluk askeri yardım paketi açıkladı

Finlandiya, Ukrayna'ya yaklaşık 200 milyon avroluk askeri yardım paketi açıkladı
Rusya Merkez Bankasından kripto para işlemleriyle ilgili uyarı

Rusya Merkez Bankasından kripto para işlemleriyle ilgili uyarı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD'yi nükleer silahlarını ülkesine konuşlandırmaya çağırdı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD'yi nükleer silahlarını ülkesine konuşlandırmaya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet