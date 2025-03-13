Putin: Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor." dedi.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.