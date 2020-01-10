Euro
6.53
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin, Sisi ile Libya’yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Libya krizini görüştü.

Ali Cura   | 10.01.2020
Putin, Sisi ile Libya’yı görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin’in Sisi ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 

Libya'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Vladimir Putin’in 8 Ocak'taki İstanbul ziyareti sırasında Rus ve Türk liderlerinin (Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) ortak açıklaması da dahil olmak üzere Libya'daki durumun tartışılmasına devam edildi.” denildi.

Putin ve Sisi’nin Libya’daki krizin taraflar arasında siyasi diyalog kurarak barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabaları hızlandırma gereğini dile getirdiği kaydedilen açıklamada, görüşmede ayrıca Suriye meselesi ve diğer uluslararası konuların da ele alındığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Putin, Sisi ile Libya’yı görüştü

Putin, Sisi ile Libya’yı görüştü

Libyalı tarihçi Ali es-Salabi: Osmanlılar, Libya'ya halkın talebi üzerine girdi

Trablus mücadelesinde stratejik öneme sahip 5 askeri kamp

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü
Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri

Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri

Libya'da darbeci Hafter ateşkes çağrısını reddetti

Libya'da darbeci Hafter ateşkes çağrısını reddetti