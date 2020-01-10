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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul: Türkiye, Almanya'da 3 okul açmayı düşünüyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Türkiye'nin ülkelerinde 3 Türk okulu açmayı düşündüğünü belirtti.

Erbil Başay   | 10.01.2020
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul: Türkiye, Almanya'da 3 okul açmayı düşünüyor

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Dışişleri Bakanlığının, eyaletlerin ve Eğitim Bakanlığının temsilcileriyle birlikte Türk hükümetiyle eğitim alanında anlaşma yapmak için müzakerelerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de 3 Alman okulu bulunduğunu, mütekabiliyet esasına ilişkin bir çerçeve planının hazırlandığını dile getiren Breul, "Türkiye de Almanya'da 3 Türk okulu açmayı düşünüyor." dedi.

Okulların Frankfurt, Berlin ve Köln'de açılmasının düşünüldüğünü bildiren Breul, müzakerelerin sürdüğünü ve ne zaman sonlanacağına ilişkin şimdilik değerlendirme yapamayacağını belirtti.

Almanya'da okul denetimlerinin eyaletler tarafından yapıldığına işaret eden Breul, 20'den fazla ülkeyle eğitim anlaşmalarının olduğunu ancak Almanya'da başka ülkelere ait ne kadar okul bulunduğunun eyaletlere sorulması gerektiğini kaydetti.

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