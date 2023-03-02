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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki silahlı saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Onlar, başarı elde edemeyecek, onları bastıracağız." dedi.

Dmitri Chirciu   | 02.03.2023
Putin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki silahlı saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi

Moskova

Putin, çevrim içi katıldığı bir etkinlikte, Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen "sabotaj gruplarının" düzenlediği silahlı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bryansk bölgesindeki saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendiren Putin, şöyle konuştu:

"Rus askerleri, Donbas'ta 8 yıl boyunca insanlara işkence eden ve onları öldüren, Moskova'da Darya Dugina'yı öldüren Naziler ile teröristlerden vatandaşlarımızı koruyor. Bunlar, bugün yine bir terör eylemini gerçekleştirdi, suç işledi, sınırdaki bölgemize girerek sivillere ateş açtı. Onlar, otomobilin sivillere ait olduğunu, bu arabada sivillerin ve çocukların olduğunu gördü ancak ateş açtı."

Bu tür terör gruplarının, Rus halkının tarih hafızasını silmeyi ve gelenekler ile dilden mahrum etmeyi planladığını belirten Putin, "Eminim ki bunların sahipleri, bugün işlenen suçu hatırlamayacak bile. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum: onlar başarı elde edemeyecek, onları bastıracağız." ifadelerini kullandı.

Olay

Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukraynalı "sabotaj gruplarının" silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu grubun ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri aldığını bildirmişti.

Rus basınındaki haberlerde de sabotaj gruplarının Lyubeçane köyündeki markette yaklaşık 6 kişiyi rehin aldığı, Rosgvardiya'ya bağlı askerler ile sabotaj grubu arasında çatışmaların yaşandığı belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in, Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal ettiği, konuyla ilgili Rus güvenlik güçlerinden düzenli bilgi aldığı bilgisini paylaşmıştı.

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