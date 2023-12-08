Putin, Rusya'daki devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını duyurdu.
Moskova
Rus haber ajanslarına göre Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı.
Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.
Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.
Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.