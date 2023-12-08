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Dünya

Putin, Rusya'daki devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını duyurdu.

Dmitri Chirciu  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Putin, Rusya'daki devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti

Moskova

Rus haber ajanslarına göre Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı.

Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.

Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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